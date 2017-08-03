مقدم برامج في قناة خاصة مشكلته انه يتفلسف وايد على ربعه العاملين معاه في برنامجه الأسبوعي وعاد نفسه بس هو اللي يفهم في الشغل مع انه داش بالتقديم التلفزيوني بالواسطة.. الله يرحم ايام زمان!

تصرفات

ممثل موعارف شيسوي بعمره هالايام يفكر بالإنتاج ويبي يسافر حق دولة خليجية علشان يعطونه منتج منفذ على قولته بس مسؤولين التلفزيون اللي بهالدولة انصدموا في تصرفاته وصرفوا النظر عن التعاون معاه..

بوطبيع ماييوز من طبعه!

أحلى

ممثلة خليجية شابة منبطة چبدها من احد المخرجين اللي واعدها وكشت فيها وعطى دورها في عمله الجديد حق زميلة لها احلى منها وملتزمة وايد وما تــحب المشــاكل على قولــته..

ترى التمثيل مو بالجمال!