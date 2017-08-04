مصيبة

مخرج خليجي متضايق من منتج عمله اليديد اللي لامه وايد بتعاقده مع بعض الممثلات لأنه اجورهم رخيصة والمصيبة ما عندهم موهبة التمثيل وبحاجة لتدريب.. منتج بوطقة!

لسان

ممثلة شابة بعدما صفت النية مع زميلة لها اكتشفت انه زميلتها العربية مخربة سمعتها عند المنتجين اللي ما يبون يتعاملون معاها لأن لسانها وطويل ومشاكلها وايد على قولتها..

الله يعيينچ!

تصرفات

مغنية عربية مقيمة في الخليج قاعدة تضبط علاقتها مع احد الملحنين علشان يشرف على ألبومها اللي قاعدة تحضرله بس هالملحن كش منها لان تصرفاتها تفشل وتخوف مثل مايقول..

صج والله!