مقدم برامج في قناة خاصة هالأيام يهتم بشكله أكثر من اهتمامه بتطوير أسلوبه في تقديم برامجه والمصيبة شايف روحه انه نجم النجوم في التقديم وهو عايش على تقليد غيره.. الغرور مشكلة!

تفكير

ممثل خليجي شاب متضايق وايد من زميل له في الوسط الفني ويفكر انه ينهي علاقته معاه لأنه نقل حجي لأحد المنتجين مو صحيح مع انه هالمنتج كان يبيه في عمله اليديد.. نصحوك بس تسمع!

حرامي

منتج خليجي يفكر بمقاضاة إحدى الممثلات اللي اشتغلوا معاه في عمله اللي انعرض قبل سنوات بعد مهاجمة هالممثلة له في مواقع التواصل ووصفه بالمنتج البخيل والحرامي.. عطها فلوسها وتسكت!