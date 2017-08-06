رفض

ممثلة دشت التمثيل مصادفة شايفة روحها اجمل الجميلات بعد عمليات التجميل اللي مسويتها تقول انها رفضت تشارك في فيلم سينمائي محلي طويل لانه دورها مو رئيسي وترفض الادوار الهامشية..الجذب حبله قصير! شاعر غنائي خليجي شاب قاعد يحاول بإحدى المطربات العربيات علشان تغني اشعاره النبطية والا يهاجمها بصفحته اللي بتويتر اللي يتابعها الألوف على قولته وساعتها تندم انها ما غنت اشعاره الرومانسية.. يا عمي طير! مقدمة برامج تحب الشهرة وايد هالأيام قاعدة تدقدق على الزملاء بالصفحات الفنية تبيهم ينشرون لها خبر عن برنامجها المسابقاتي اللي تبي تسويه في قناة خاصة بشهر اكتوبر مع انه المسؤولين للحين ما عطوها الموافقة..الله لا يبلينا!

رومانسية

ممثلة دشت التمثيل مصادفة شايفة روحها اجمل الجميلات بعد عمليات التجميل اللي مسويتها تقول انها رفضت تشارك في فيلم سينمائي محلي طويل لانه دورها مو رئيسي وترفض الادوار الهامشية..الجذب حبله قصير!

شاعر غنائي خليجي شاب قاعد يحاول بإحدى المطربات العربيات علشان تغني اشعاره النبطية والا يهاجمها بصفحته اللي بتويتر اللي يتابعها الألوف على قولته وساعتها تندم انها ما غنت اشعاره الرومانسية.. يا عمي طير!

مقدمة برامج تحب الشهرة وايد هالأيام قاعدة تدقدق على الزملاء بالصفحات الفنية تبيهم ينشرون لها خبر عن برنامجها المسابقاتي اللي تبي تسويه في قناة خاصة بشهر اكتوبر مع انه المسؤولين للحين ما عطوها الموافقة..

الله لا يبلينا!

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ممثلة دشت التمثيل مصادفة شايفة روحها اجمل الجميلات بعد عمليات التجميل اللي مسويتها تقول انها رفضت تشارك في فيلم سينمائي محلي طويل لانه دورها مو رئيسي وترفض الادوار الهامشية..الجذب حبله قصير!

شاعر غنائي خليجي شاب قاعد يحاول بإحدى المطربات العربيات علشان تغني اشعاره النبطية والا يهاجمها بصفحته اللي بتويتر اللي يتابعها الألوف على قولته وساعتها تندم انها ما غنت اشعاره الرومانسية.. يا عمي طير!

مقدمة برامج تحب الشهرة وايد هالأيام قاعدة تدقدق على الزملاء بالصفحات الفنية تبيهم ينشرون لها خبر عن برنامجها المسابقاتي اللي تبي تسويه في قناة خاصة بشهر اكتوبر مع انه المسؤولين للحين ما عطوها الموافقة..

الله لا يبلينا!