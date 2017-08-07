ممنوع

منتج هالايام يفكر ان يقدم هدايا لمسؤولين في قناة خليجية علشان يعرضون مسلسله المؤجل على شاشتهم في الأشهر الياية والمصيبة مايدري ان عمله مرفوض نهائي وممنوع عرضه..بوطبيع ماييوز من طبعه!

جائزة

مذيعة وممثلة بنفس الوقت شاركت في مسابقة دولية ولما حست ان الجائزة راح تروح منها دفعت مبالغ للجهة المنظمة علشان تفوز بالمسابقة والحين ناطره الإعلان الرسمي من بفوزها..

ملينا من هالسوالف!

جنون

مخرج خليجي يمدح العمل اللي يخرجه بطريقة جنونية قبل عرضه على الشاشة واذا انعرض على الشاشة وفيه اخطاء يتبرأ منها ويكتب على صفحته بتويتر اعذروني هالأخطاء صارت

وانا مو موجود.. شالانفصام!