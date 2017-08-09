مشاركة

ممثلة مستانسة بالنجاح اللي حققته من خلال مسلسلها اللي انعرض في رمضان الماضي على شاشة عربية وتفكر حاليا بالمشاركة في عمل ثاني تجسد فيه دور مشابه لدورها في مسلسلها الرمضاني.. ليش التكرار!

اتفاق

ممثلة خليجية بعد ما دشت عالم الانتاج تبي تسافر حق دولة أسيوية علشان تتفق مع شركات انتاج هناك لتصوير عملها الاجتماعي واللي تدور احداثه حول اسرة اسيوية فقيرة تتغير حالها بعد قدومهم لدولة خليجية.. فكرة قديمة!

تطنيش

مقدمة برامج مبتلشة في عمرها هالأيام بعد ما استغنت عنها القناة اللي تشتغل فيها لأن تقديمها ما فيه أي تطوير وتجديد مع انه مسؤولين القناة مكلمينها أكثر من مرة بس صاحبتنا مطنشة وشادة الظهر بواسطاتها.. اللي ما يطيع يضيع!