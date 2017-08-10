ممثل وايد متضايق من احد المنتحين اللي رافض يشغله في أعماله الدرامية بعد موقفه السلبي معاه في احدى الجهات الحكومية اللي ما وقعت معالمته مع انه مديرها صاحب هالممثل.. شالسوالف!

قرار

ممثلة مقيمة بالخليج بعد ما شافت نفسها انها منسية عند المنتجين قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمشروعها التجاري في بيع الدراريع اللي تجيبها من دولة خليجية بأسعار منخفضة.. خوش مشروع!

محاولات

مقدمة برامج بالتلفزيون عينها ضيقة حيل قاعدة تحسد زميلاتها على البرامج المنوعة والحوارية اللي يقدمنها في جميع محطات الإذاعة هالايام وقاعدة تحاول أن يكون لها برنامج إذاعي.. الله لا يبلينا!