ثقافة

ممثلة مقيمة بالخليج وايد تستعرض عضلاتها في حواراتها الصحافية انها عندها برستيج وثقافة وفاهمة كل شي مع انها ثقافتها على قدها وسطحية والدليل أدوارها الهامشية اللي بأعمالها التلفزيونية .. خوش برستيج!

حركات

ممثلة زعلت على زميلتها لانها رفضت انها تسافر معاها لدولة أسيوية وقررت قطع علاقتها معاها بعد ما درت انه رفيجتها ما تحب الشغلات اللي تسويها بالسفر في تصرفاتها وحركاتها الصبيانية .. موغصب تروح معاچ!

فضيحة

ممثل خليجي متضايق من زميلته اللي فضحت سوالفه على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما زفها في احد الملتقيات الفنية جدام المدعوين والحين يبيها تسكت علشان ما تتأثر حياته الزوجية .. توك دريت انك متزوج!