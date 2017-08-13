ترويج

ممثلة هالايام تبي تروج لمسرحيتها اليديدة في الحسابات الشهيرة في موقع تويتر بس اصحاب هالحسابات رفضوا طلبها لانها ما تستاهل على قولتهم ومشكلتها أم وجهين..زين يسوون فيچ!

حوار

ممثل شاب نسى فضل تلفزيون الكويت عليه هالأيام رافض يسوي حوار مصور مع أحد برامجه المنوعة إلا يعطونه فلوس على الاستضافة مع انه زملاؤه وزميلاته ما اشترطوا هالشرط..طاح حظك!

صحية

منتج خليجي منغث من طلبات إحدى الممثلات في بروفات عمله اليديد لأنها تبي وجبات صحية ومن مطعم معين علشان وزنها ما يزيد ويخرب نظام الريجيم اللي مسويته على قولتها.. خير ان شاء الله !