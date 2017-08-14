البرنامج التلفزيوني «مانشيت صحافة» مركز على الصحف المحلية اللي تناقلت خبر وفاة الفنان القدير عبدالحسين عبدالرضا وتناسى الصحف العربية والعالمية اللي تناقلت الخبر..

الحركة فيها بركة!

زعل

مطربة خليجية زعلانه ان القنوات الفضائية ما غطت اخبار ألبومها اليديد وتفكر انها تسوي مؤتمر صحافي علشان تفضح هالقنوات ومن وراءها خصوصا وانها كانت من المقربة عنهم مثل ما تقول..

صفي النية!

دلع

ممثلة مقيمة بالخليج بسبب دلعها الزايد استغنى عنها منتج عملها اليديد واللي ابتلش فيها لانها من طرف صديق عزيز عليه على قولته بس مصختها بدلعها المتصنع واللي بسببها تأخر موعد تصوير عمله.. زين تسوي!