مقدمة برامج في قناة خليجية للحين تعتقد انها نجمة النجوم وانه برنامجها يشوفه القاصي والداني والحقيقة محد يشوفه لأنه تقديمها مليق ويبيلها دوارت علشان تعرف تسولف.. اركدي!معد برامج في محطة خاصة ياخذ أفكار برامجه من القنوات الاجنبية ويعرضها على مسؤولينه في الدوام والمصيبة انه يقولهم هالافكار من عنده والمسؤولين عارفين من وين يايبهم.. بوق عدل!ممثلة خليجية مدحت أحد المنتجين في حساباتها بمواقع التواصل علشان تشارك في مسلسله اليديد لدرجة انها وصفته بأنه عبقري في الانتاج وبعد ما اشتغلت معاه وخلصت عطته بلوك.. خوش عبقري!

أجنبية

مقدمة برامج في قناة خليجية للحين تعتقد انها نجمة النجوم وانه برنامجها يشوفه القاصي والداني والحقيقة محد يشوفه لأنه تقديمها مليق ويبيلها دوارت علشان تعرف تسولف.. اركدي!

معد برامج في محطة خاصة ياخذ أفكار برامجه من القنوات الاجنبية ويعرضها على مسؤولينه في الدوام والمصيبة انه يقولهم هالافكار من عنده والمسؤولين عارفين من وين يايبهم.. بوق عدل!

ممثلة خليجية مدحت أحد المنتجين في حساباتها بمواقع التواصل علشان تشارك في مسلسله اليديد لدرجة انها وصفته بأنه عبقري في الانتاج وبعد ما اشتغلت معاه وخلصت عطته بلوك.. خوش عبقري!

بلوك

مقدمة برامج في قناة خليجية للحين تعتقد انها نجمة النجوم وانه برنامجها يشوفه القاصي والداني والحقيقة محد يشوفه لأنه تقديمها مليق ويبيلها دوارت علشان تعرف تسولف.. اركدي!

معد برامج في محطة خاصة ياخذ أفكار برامجه من القنوات الاجنبية ويعرضها على مسؤولينه في الدوام والمصيبة انه يقولهم هالافكار من عنده والمسؤولين عارفين من وين يايبهم.. بوق عدل!

ممثلة خليجية مدحت أحد المنتجين في حساباتها بمواقع التواصل علشان تشارك في مسلسله اليديد لدرجة انها وصفته بأنه عبقري في الانتاج وبعد ما اشتغلت معاه وخلصت عطته بلوك.. خوش عبقري!