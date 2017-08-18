مغنية شابة مقيمة بالخليج تبحث عن وسيلة علشان تصير مشهورة بعد ما رفضت شركة انتاج التعاون معها لأنها رفضت عقد الاحتكار اللي قدموها لها على قولتها.. ودي اصدق!

مكشوفة

مقدمة برامج في محطة خاصة انتقدت فنانة خليجية في ملتقى فني بعد ما شافت ان ملابسها مكشوفة حيل والمصيبة هالفنانة ردت عليه بضحكة وقالت لها مالچ شغل يالحسودة.. لسانك حصانك!

فكرة

ممثلة شابة خليجية ودها تصير مذيعة استضافوها في برنامج اذاعي متضايقة من مسؤولها اللي رفض فكرتها لأنها تكرار لفكرة يقدمونها هالايام في محطة عربية.. بايقة الفكرة ومتضايقة بعد!