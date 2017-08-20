دعاوى

منتج بخيل لدرجة لا توصف للحين مو دافع فلوس بعض الفنانين اللي شاركوا في عمله الرمضاني الماضي الشي اللي خلى هالفنانين يهددونه برفع دعاوى قضائية عليه.. زين يسوون فيك!

أسرار

مخرج مو قادر على استبعاد ممثلة عربية مقيمة بالخليج ما التزمت معاه في تصوير مشاهدها بالعمل اللي قاعد يخرجه هالأيام في دولة خليجية لأنه أسراره الشخصية عندها على قولته.. ودي أصدق!

تكرار

ممثل شاب خليجي بعدما غاب عن الأعمال التلفزيونية والمسرحية العام الماضي هالأيام يدور على أعمال درامية راقية يشارك فيها علشان يرد للساحة بقوة وما يبي يكرر اللي قدمه على قولته.. خير إن شاء الله!