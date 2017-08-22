بريطانية



ممثلة مقيمة بالخليج كل يوم عندها مشاكل مع فريق عملها اللي مو طايقتهم لأنهم يتدخلون في تصرفاتها الشخصية ويضايقونها اذا زاروها صديقاتها في لوكيشن تصوير العمل على قولتها.. العمل التزام!

خصم

مقدمة برامج خليجية ناطرة الموافقة من مسؤولي القناة اللي تشتغل فيها علشان تبلش بتصوير حلقات برنامجها اليديد اللي ماخذه فكرته من قناة بريطانية وتبي تقدمها بشكل ثاني.. ننطر ونشوف!

تصرفات

ممثل خليجي شاب ابتلش بأحد المنتجين العرب بعد ما وقع معاه صاحبنا يبي يقلص من أجره بعدما صور معاه بسبة انه القناة اللي متفق معاها خصمت منه لأنه سلم العمل متأخر مثل ما يقول.. حچي فاضي!