ممثلة شابة خليجية طلبت المساعدة من احد المخرجين بأن يعطيها دور قوي في عمله اليديد لأنها ملت من أدوار الكومبارس مثل ما تقول.. التمثيل قدرات مو طلبات!منتج متضايق من لجنته الإعلامية للترويج لمسرحيته اللي تعرض في عيد الأضحى لانها ما قدرت انها تقنع الناس على العنوة للمسرح لحجز التذاكر.. الزين يفرض نفسه!ممثلة مقيمة بالخليج تفكر انها تدش في مجال التقديم التلفزيوني بس ناطرة الفكرة القوية علشان تخوض هالتجربة لأنها ماتبي تخسر جمهورها على قولتها.. الشرهة مو عليچ!

عنوة

ممثلة شابة خليجية طلبت المساعدة من احد المخرجين بأن يعطيها دور قوي في عمله اليديد لأنها ملت

من أدوار الكومبارس

مثل ما تقول..

التمثيل قدرات مو طلبات!

منتج متضايق من لجنته الإعلامية للترويج لمسرحيته اللي تعرض في عيد الأضحى لانها ما قدرت انها تقنع الناس على العنوة للمسرح لحجز التذاكر..

الزين يفرض نفسه!

ممثلة مقيمة بالخليج تفكر انها تدش في مجال التقديم التلفزيوني بس ناطرة الفكرة القوية علشان تخوض هالتجربة لأنها ماتبي تخسر جمهورها على قولتها.. الشرهة مو عليچ!

تجربة

ممثلة شابة خليجية طلبت المساعدة من احد المخرجين بأن يعطيها دور قوي في عمله اليديد لأنها ملت

من أدوار الكومبارس

مثل ما تقول..

التمثيل قدرات مو طلبات!

منتج متضايق من لجنته الإعلامية للترويج لمسرحيته اللي تعرض في عيد الأضحى لانها ما قدرت انها تقنع الناس على العنوة للمسرح لحجز التذاكر..

الزين يفرض نفسه!

ممثلة مقيمة بالخليج تفكر انها تدش في مجال التقديم التلفزيوني بس ناطرة الفكرة القوية علشان تخوض هالتجربة لأنها ماتبي تخسر جمهورها على قولتها.. الشرهة مو عليچ!