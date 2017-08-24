زواج
ممثلة عربية مقيمة بالخليج هالايام تحاول انها ترد للساحة الفنية بعد أن غابت عنها بسبب زواجها بس المنتجين ما يبون يتعاملون معاها لأنها مشكلجية على قولتهم.. شلچ بدوخة الراس!
ندم
ممثلة خليجية تعاملت مع عمال مقهى مشهور بفوقية ورفضت تصور معاهم بطريقة غير مهذبة الشي اللي خلى هالعمال يكرهونها وندموا انهم طلبوا التصوير معاها.. طاح حظچ!
عصاعص
منتج شغله تخبط في تخبط بسبب عدم التزامه باتفاقاته مع اللي يشتغلون معاه لدرجة انه قاعد يربط عصاعص بيناتهم علشان يصيد عليهم الأخطاء ويرفع عليهم قضايا.. الله يشفيك!