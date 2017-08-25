ممثلة شابة كانت فرحانة بعدما اختارها أحد المخرجين للمشاركة في فيلمه السينمائي اليديد بس ما صار نصيب لأن أهلها رافضين انها تمثل بالأساس لأنهم من عايلة محافظة وخايفين على سمعتهم.. عيل أهلچ أولى!

أمين

مدير إنتاج ابتعد عن أحد المنتجين بس هالأيام متضايق لأن هالمنتج قاعد يقول للي يسأله عنه انه طرده لأنه مو أمين مع انه هو قدم استقالته حقه لأن طريقته بالتعامل غريبة وعجيبة.. اللي بالچدر يطلعه الملاس!

مرض

مطربة خليجية مثيرة للجدل هالأيام مستاءة من إشاعة انتشرت انها تبي تعتزل لأنها مصابة بمرض نادر والمصيبة انها قاعدة تنفي هالإشاعة في مواقع التواصل بس محد مصدقها ليومك هذا.. ما في دخان من غير نار!