مصيبة

مقدم برامج هالايام يهتم بشكله أكثر من اهتمامه بتطوير أسلوبه في تقديم برامجه، والمصيبة شايف روحه انه مميز في التقديم وهو عايش على تقليد غيره في كل شيء..الحمد لله والشكر!

حچي

ممثل شاب متضايق وايد من زميل له في الوسط الفني ويفكر انه ينهي علاقته معاه لأنه نقل حچي لأحد المنتجين مو صحيح مع انه هالمنتج كان يبيه في عمله الدرامي اليديد..خير إن شاء الله!

طماع

منتج خليجي يفكر بمقاضاة احد الممثلين اللي اشتغلوا معاه في عمله اللي انعرض في رمضان بعد مهاجمة هالممثل له في مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه بالطماع ومو شايف خير.. ننطر ونشوف!