تشويه

عدد من المنتجين الخليجيين متضايقين

من زميل لهم عربي مشوه صورتهم عند القنوات الفضائية علشان

ما ياخذون اعمالهم الدرامية ويفكرون هالمنتجين برفع دعوى قضائية علشان يفضحونه.. خير إن شاء الله!

مصيبة

ممثلة خليجية قاعد يتودد لها أحد المنتجين علشان ما تزعل عليه

بعد استبعادها من عمله مع انه كان مواعدها يعطيها دور البطولة

في عمله اليديد والمصيبة انها رفضت أعمال علشانه مثل ما تقول.. منتج بوربع!

انتقاد

مدير انتاج متضايق لأنه احد المخرجين رافض العمل معاه في مسرحيته اللي يبي يعرضها بالعيد لانه مو أمين ونقال حچي مثل مايقول هالمخرج، الشي اللي خلى هالمدير ينتقده في حساباته بمواقع التواصل.. موغصب الشغل!





