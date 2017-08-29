تنازل

ممثل بعد ما شارك في مسرحية اجتماعية عرضت في دولة خليجية طلب من الشركة المنتجة التنازل عن النص علشان ينفذه بطريقة ثانية وبرؤية اخراجية مبتكرة على قولته.. خير إن شاء الله!

تصرفات

منتج خليجي هالأيام يتحچى على الفنانات بطريقة غريبة وبعيدة عن الذوق لأن بعضهم ما يبون يشتغلون معاه لأنه بخيل وتصرفاته تصرفات مراهقين والمصيبة رحته فايحة.. كما تدين تدان!

إحراج

مغني خليجي بعد ما اتفق مع شركة انتاج لتوزيع أغنيته السنقل سافر وما سلمهم الأغنية وبعد ما درت الشركة ألغت اتفاقها معاه لأنه مو ملتزم بمواعيده وأحرجهم چدام متابعينهم.. صچ ما تستحي!