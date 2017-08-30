مشوار

ممثل توه طالع من البيضة قاعد يرد على اتصالات الصحافة بنفس خايسة وشايف روحه نجم النجوم مع ان مشواره لا يتعدى خمسة أعمال درامية وأدواره فيها ثانوية.. الشرهة مو عليك!

حرية

ممثلة خليجية تحب السهر وايد في المقاهي هالأيام اصحاب المقهى مستأذين منها ومن تصرفاتها اللي تفشل مع رفيچاتها اللي فاهمات الحرية الشخصية غلط.. طاح حظچ وحظ رفيجاتچ!

طاف

مغنية شابة قاعدة تبرر غيابها عن الساحة انها مشغولة وايد في ارتباطاتها الفنية والصچ انها ما عندها شي واللي كان داعمها عطاها طاف وغير تلفوناته لأنها مو كفو على قولته.. الچذب حبله قصير!