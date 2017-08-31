واسطة

مقدم برامج في قناة خاصة مشكلته انه يتفلسف وايد على فريق عمله معاه في برنامجه اليومي وعاد نفسه بس هو اللي يفهم في الشغل مع انه داش بالتقديم التلفزيوني بالواسطة.. ارحمنا من الفلسفة!

صدمة

ممثل مو عارف شيسوي بعمره هالايام يفكر بالإنتاج ويبي يسافر حق دولة خليجية علشان يعطونه منتج منفذ على قولته بس مسؤولين التلفزيون اللي بهالدولة انصدموا في تصرفاته الصبيانية.. يا رجال اركد!

التزام

ممثلة عربية مقيمة بدولة خليجية شابة منبطة چبدها من احد المخرجين اللي واعدها وكشت فيها وعطى دورها في عمله الجديد حق زميلة لها أحلى منها وملتزمة وايد وبعيدة عن المشاكل على قولته.. خير إن شاء الله!