مقدم برامج في قناة خاصة خليجية مشكلته الازلية انه ما يعرف يطرح الأسئلة على ضيوفه في برنامجه الاسبوعي ومع ذلك اصحاب القناة متمسكين فيه لأنه واسطته كبيرة.. الله يعين المشاهد!

شهرة

ممثلة خليجية شابة هالايام قاعدة تفتر على مكاتب المنتجين علشان تصير مشهورة بأي شكل من الأشكال بس علشان تغيظ زميلة لها في التمثيل مثل ما تقول.. الحمد لله والشكر!

تفكير

مغني شاب راح حق دولة خليجية علشان يفتح له مكتب هناك ويكون قريب من متعهدي الحفلات بس للحين محد اقتنع بصوته ويفكر انه يروح لدولة اوروبية علشان يجرب حظه.. خير ان شاء الله!