وايرات

ممثلة عربية مقيمة بالخليج مستاءة من تصرفات طاقم عملها معاها مع انها تحترمهم وتقدرهم بس ماكو فايدة فيهم لأنهم يحبون زلغ الوايرات لها عند منتج ومخرج العمل على قولتها.. خير ان شاء الله!

حساب

ممثلة ملقوفة طنشت مواعيد بروفات مسرحيتها المعروضة حاليا مع ان كل المشاركين حضروا في مواعيدهم والمصيبة ان مخرج هالمسرحية مخليها على كيفها ومو قاعد يحاسبها.. الشرهة مو عليچ!

يوتيوب

مقدم برامج في محطة خليجية ناوي يفتح قناة باليوتيوب علشان يستفيد منها إعلانيا لأنه مكافآت برامجه في المحطة ما توفي احتياجاته العامة والخاصة وتعب من الديون مثل ما يقولون.. ننطر ونشوف!