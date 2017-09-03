معتدل

ممثل هالأيام متضايق من بعض مواقع التواصل اللي تستفزه باللي يكتبونه بطريقة عجيبة مع ان الطرح اللي في عمله اللي يبثه في قناته معتدل وبعيد عن التجريح.. خير ان شاء الله!

فوقية

ممثلة خليجية تبي تسافر لدولة اوروبية بس رفيجاتها رفضوا يسافرون معاها لان تصرفاتها غير طبيعية وتفشل ومشاكلها مع الناس عد وخربط لانها تحاچيهم بفوقية ولا تحترمهم.. العقل زينة!

تخريب

مخرج خليجي وبخ ممثلة شابة بعدما كشف انها السبب في تخريب علاقته مع احد المنتجين العرب واللي الحين رافع عليه قضية سب وقذف بسبب الحچي اللي قالته هالممثلة له في مكتبه.. تو الناس!