ممثلة خليجية هالأيام عايشة بتوتر شديد على قولتها لانه ولا منتج طلبها في اعماله الياية وخايفة انه هالشي يأثر على مشوارها الفني لأنها من زمان ما قدمت أعمال تلفزيونية.

..خير ان شاء الله!

مصيبة

ممثلة شابة فاهمة الميانة غلط بعد ما نشرت مقطع فيديو بحسابها تطنز فيه على زميلتها العربية، والمصيبة تقول لها «ميخالف أنا أمون عليها»، وهي طايحتله بالمقطع سب وكلام ما ينكتب.

..طاح حظچ!

رفض

ممثل رفض انه يعطي احد المنتجين رقم زميلته للمشاركة في عمله الدرامي المقبل، مع انه الرقم عنده بس زعلان عليها علشان هالزميلة ما يابتله دعوات لمهرجان عربي يقام الشهر المقبل.

..الله يشفيك!