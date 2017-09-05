ممثل خليجي كتب تغريدة على صفحته بتويتر انه محارب من قبل أشخاص في الساحة الفنية الخليجية وما يبي يواجههم لأنهم مو كفو مثل ما يقول..

طيب ليش التحلطم عيل!

غلط

ممثلة مقيمة بالخليج بعدما شهدت زور على زميلتها عند احد المنتجين هالايام قاعدة تدقدق على هالزميلة علشان تعتذر منها لأنه حساباتها طلعت غلط على قولتها..

خير إن شاء الله!

أسلوب

ممثلة خليجية استخفت بعد ما تطلقت لأنها حست إنه المنتجين والمخرجين ابتعدوا عنها بعد ما عرفوا انها السبب الرئيسي بهالطلاق لأسلوبها الناشف في تعاملها مع ريلها.. اركدي يا حرمة!