ممثلة تعتقد انها النجومية يعني التأخير عن لوكيشن التصوير هالأيام هالممثلة مسوية مشكلة مع مدير إنتاج بسبّة التأخير في تصوير مشاهدها اللي تبيهم على مزاجها.. الالتزام واجب!

إحساس

شاب حس انه بعض المنتجين يبون يستغلون اطلالته الجميلة من خلال مشاركته بأعمالهم الدرامية بس هالممثل رفض لأن الأدوار اللي انعرضت عليه أي شي.. ودي أصدق!

عشق

مطربة خليجية طول عمرها تحب الغناء اللي تعشقه من طفولتها على قولتها وبعد ما نجحت فيه تفكر الحين بالتقديم التلفزيوني علشان تكون قريبة من جمهورها أكثر مثل ما تقول.. شالسالفة !