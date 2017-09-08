عدد من العاملين في البرامج الإذاعية للحين ناطرين صرف مكافآت البرامج اللي اشتغلوا فيها ومو عارفين السبب في تأخير صرفها خصوصا انهم لديهم ظروف خاصة.. ومنا للمسؤولين!

واسطة

مقدمة برامج في محطة خاصة قاعدة تدور على واسطة علشان يمشي فكرة برنامجها اليديد بس للحين مو راضي أحد يتوسط لها لأنها صاحبة مشاكل وما يبون يخسرون علاقتهم مع مسؤولين المحطة.. اللي ما يطيع يضيع!

تواصل

ممثل خليجي يفكر انه يرفع دعوى قضائية على أحد الممثلين من نفس جنسيته لأنه قاعد يهاجمه بطريقة عجيبة وغريبة في مواقع التواصل مع انه هالممثل عمره ما اشتغل معاه ولا تجمعه معاه أي صداقة.. الله يشفيه ولا يبلينا!