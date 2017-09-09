القناة الثانية الانجليزية بتلفزيون الكويت المسلسلات اللي تبثها جميلة ومختارة بدقة ومناسبة للجميع بس مشكلتها في التنسيق والمتابعة لان هناك حلقات تعاد اكثر من مرة الشي اللي يخلي المشاهد يتشتت.. شوية اهتمام!

إلغاء

مطرب توهق بالمشاركة في مهرجان فني يقام نهاية الشهر الجاري بعدما اكتشف انه وصلته الغنائية لا تتعدى اغنيتين فطلب من الجهة إلغاء فقرته بس الجهة رفضت الا يدفع فلوس للإلغاء..

القانون لا يحمي المغفلين!

خرابيط

مخرج خليجي بعدما أعتذر عن عدم اخراج عمل درامي محلي وصف نصه بالخرابيط لانه غير متماسك وان القضايا اللي فيه مسروقة من اعمال درامية عربية بطريقة مبتذلة والمصيبة ان كاتب العمل ومنتجه رفضوا اي تعديلات من صوبه..

نصوص آخر زمن!