برنامج

ممثلة خليجية بعد ما صارت مقدمة برامج في قناة خاصة هالايام تقول انه محطة عربية نادوها علشان تقدم عندهم برنامج حواري مختص بالفن وأهله بس للحين ماكو شيء على قولتها.. ولا راح يكون في شيء بسچ جذب!

مواجهة

ممثل شاب بعد ما فتح الطريچ على قولته چدام أحد المنتجين اللي صار بفضله مشهور هالايام يفكر انه يواجه المسؤولين اللي عرفهم عليه علشان يكشف لهم حقيقته بعد ما نكر جميله في لقاء تلفزيوني.. تستاهل ما ياك!

صلح

مخرج يبي يصلح بين ممثلتين لسانهم طويل علشان يبلش بتصوير مسلسله اليديد، شاف منهم الويل وفضحوه چدام اللي يسوى واللي ما يسوى مع أنه منتج العمل قايله مالك شغل في الموضوع.. اللي ما يطيع يضيع!