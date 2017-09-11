مطربة عربية هالأيام قاعدة تروج لمشاكلها العائلية في مواقع التواصل الاجتماعي اكثر من ترويجها لأعمالها الغنائية والمصيبة اللي يساعدها بهالشي زوجها بشكل عجيب وغريب.. شكلها ساحرته!

خسارة



منتج وفنان هالأيام متضايق بسبب الخسارة الكبيرة اللي تعرض لها في مسرحيته الأخيرة مع ان عرضها في العيدين بس الأقبال كان عليها ضعيف لعدم وجود حبكة قوية لأحداث المسرحية وحوارات جديدة.. خيرها بغيرها!

استرجاع

كاتبة واعدة طلبت من أحد المنتجين استرجاع نصها الدرامي لأنه للحين ما عطاها فلوسه ويتحجج انه موجود في لجنة رقابة نصوص الدراما من أكثر من 6 أشهر وتفكر انها ترفع عليه دعوى قضائية لضمان حقها.. الله يعينچ!