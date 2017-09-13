ممثلة ودها تصير مقدمة برامج بعد ما وصل لها عرض من احدى القنوات الخليجية بس اللي حواليها نصحوها انها تبعد هالفكرة من راسها لانها تاكل حروف على قولتهم..

اللي ما يطيع يضيع!

إلزام

مدير انتاج طلب من المنتج اللي يشتغل معاه انه يعطيه صلاحيات كثيرة علشان يلزم الممثلين بالحضور مهما كانت ظروفهم لتصوير مشاهدهم في عمله اليديد اللي يبي يصوره هالايام.. خير ان شاء الله!

احساس

ممثلة شابة حست انه احد المخرجين ما يبي يشتغل معاها والدليل انه كان مكلمها على عمل وراح دورها لزميلة ثانية فراحت للمنتج علشان تقوله وتعرف اسباب استبدالها بس المنتج عطاها طاف.. سالفة مدبرة!