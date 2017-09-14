حچي

مدير إنتاج هالأيام قاعد يدور واسطات علشان يسكتون احدى الممثلات انها ما تتحچى عنه في الجرايد وتطلع سوالفه اللي تفشل في لوكيشنات أعماله التلفزيونية.. تستاهل ما يجيك!

استبعاد

ممثلة خليجية ندمانة انها وقعت عقد احتكار مع شركة إنتاج وسبب ندمها استبعادها من أعمال هالشركة في أعمالها الحالية لأنه مواعدينها بأعمال في شهر فبراير على قولتهم.. خير إن شاء الله!

إعلان

مقدمة برامج مو مصدقة انها تقدم حاليا في قناة فضائية خاصة دوخت متابيعها في مواقع التواصل بسبة إعلانها الدائم عن برنامجها وجنها أول مرة تطلع على محطة فضائية.. صچ مو شايفة خير!