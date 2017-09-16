ممثلة شابة مقيمة بالخليج بعد ما تميزت في مسلسلها الرمضاني هالايام قاعدة تتدلع وايد في ردها على متابعينها في مواقع التواصل بطريقة مستفزة والكثير انتقدها على هالدلع اللي ماله اي داعي..الله يشفيچ!

صفات

ممثلة خليجية المخرجين ما يبونها في اعمالهم لانها ما تعرف تتحجى ومليقة في ردودها على اسئلتهم والمصيبة اللي ما يختارها في أعماله تهاجمه وتوصفه بأبشع الصفات في حسابها بالانستغرام..الحمد لله والشكر!

تكريم

شاعر مغمور طلب من المسؤولين عن ملتقى فني واعلامي ان يكرمونه في المهرجان والا يهاجمهم ويسبب لهم مشاكل لا تعد ولا تحصى ويخرب شغلهم ويفضحهم بمواقع التواصل على قولته.. اقول استريح!