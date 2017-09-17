منتج طلب من احد النشطاء في تويتر ان يروج لمسرحيته المعروضة حاليا في حسابه علشان متابعينه من الخارج يحضرون عروضها ويعوض خسارته مثل ما يقول..

صف النية وتربح!

بلوك

محطة تلفزيونية خليجية حاطة بلوك على اسم احد المنتجين وطلبت من الممثلين عدم التعاون معاه الا بعد التأكد من صحيفته الجنائية بعد المشاكل الكثيرة اللي سواها.. برافو.

عتب

مغني كتب في حساباته بمواقع التواصل انه يعتب على منظمي مهرجان غنائي يقام قريبا لعدم المشاركة فيه بعد ما كان مواعدينه على قولته وتمنى ان ما ينجح هالحفل لأنهم ما دعوه للغناء فيه.. الزين يفرض نفسه!