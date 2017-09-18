مطربة عربية بعد ما نشرت بوستر ألبومها الجديد واللي يتضمن صور مثيرة هاجموها النشطاء في مواقع التواصل والمصيبة بررت نشرها للصور لجذب الناس لألبومها اللي دافعه فيه دم قلبها على قولتها.. لو ساكته أحسن!

إحباط

عدد من العاملين في برامج التلفزيون والإذاعة ينطرون بفارغ الصبر صرف مكافآتهم اللي صار لها أكثر من 4 شهور وليومك هذا ماكو شي وهالشي سبب لهم إحباط بالعمل ومشكلات أسرية.. شالسالفة يا جماعة!

جذرية

محطة خليجية خاصة ستشهد في الفترة المقبلة تغييرات جذرية في العاملين وفي نوعية البرامج التي ستنتجها بحجة البحث عن التميز وجذب المشاهدين لمتابعة برامجها الحوارية والمنوعة.. من صبر ظفر!