مخرج شايف نفسه أفضل مخرج دراما في الخليج هالأيام يحط شروط تعجيزية لتنفيذ أي عمل والمصيبة انه ضعيف اخراجيا بس الفنانين اللي يشتغل معاهم مغطين على ضعفه لأنهم يعرفون يتعاملون مع الكاميرا.. الله يشفيك!

تعابير

ممثلة عربية مقيمة بالخليج بعد ما اكتشف مخرج عملها اليديد انه تعابير ويهها ضايعة في أول لوكيشن تصوير للعمل قرر يعيد التصوير علشان تكون مقبولة عند عرض العمل.. بسچ عمليات!

مشهور

مذيع في محطة خليجية هالايام صار مشهور من خلال واسطاته بس لما وصل لهالمرحلة رفع خشمه على واسطاته وعلى من ساعده في الصحافة المحلية لدرجة انه ما يرد على اتصالاتهم.. منكر حسنة!