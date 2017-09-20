مقدمة برامج في محطة خليجية للحين تعتقد انه برامجها يشوفها القاصي والداني والحقيقة محد يشوفها لأنه تقديمها مليق وأسلوبها موشي وبدليات عد وخربط.. الله لا يبلانا!

مصيبة

ممثلة صايرة معدة برامج تاخذ افكار برامجها من رفيجاتها وتعرضها على مسؤولينها في الدوام والمصيبة انها تقول هالافكار من عندها ولما يناقشونها فيها تتلعثم وايد.. ليش الجذب!

صداقة

ممثل ضحك على أحد المنتجين ومثل عليه دور الصديق اللي ما يستغنى عن صداقته، الشي اللي خلى هالمنتج يعطيه دور في عمله اليديد وبعد ما خلص تصوير العمل كشت فيه.. تستاهل!