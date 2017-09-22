بعض البرامج اللي تبث في إذاعة البرنامج العام بحاجة لمتابعة لأن تم بثها في السابق وعملية بثها مرة ثانية تشتت فكر المستمع، والمطلوب من إدارة التنسيق والمتابعة التدقيق على هالبرامج قبل بثها مرة ثانية..

جريء

ومنا للمسؤولين!ممثلة طلبت من مخرج عملها الأخير واللي راح يعرض الشهر المقبل على قناة عربية انه يخفف من حدة مشاهدها لأنها تجسد فيه دور جريء على قولتها بس المخرج اعتذر منها لأنه جميع حلقات المسلسل سلمها للقناة.. الله يستر!



حرب

ممثلة خليجية شنت الحرب على زميلة لها بالوسط الفني من جنسية عربية بسبب مشاركتها بالأعمال الخليجية وهي ما تعرف تتحچى خليجي على قولتها ولامت المنتجين اللي ينادونها بأعمالهم وما ينادونها..

الزين يفرض نفسه!