ممثلة خليجية مثيرة للجدل اتهمت زميلتها العربية بأنها مسوية لها سحر يبعد عنها المنتجين والمخرجين وما يخليهم ينادونها للمشاركة في أعمالهم التلفزيونية والمسرحية وحتى الاذاعية..الله يشفيج!

انتقاد

منتج مصدق حاله انه صارت اعماله مشهورة هالأيام قاعد ينتقد أعمال زملائه بطريقة عجيبة وغريبة ويطلب منهم انهم يتعلمون طريقته بإنتاج الاعمال الدرامية علشان ينجحون.. خير ان شاء الله!



حسد

مقدمة برامج خليجية في محطة خاصة تقول لرفيجاتها انها محاربة من بنات جنسها اللي حاسدينها على النجاح اللي حققته من خلال برامجها اللي قدمتهم على الشاشة وتفكر انها تفضحهم..بسج جذب!