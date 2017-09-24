منتج عربي هالأيام متضايق من ان عمله ما راح ينعرض في دورة اكتوبر المقبلة لضعف في الناحية الفنية وتشجيعه للسياحة بإحدى الدول بشكل مبالغ فيه مع انه مكلفه مبالغ كبيرة على قولته.. خل يفيدك العناد!



تشويه

ممثلة خليجية سعيدة بالمشاركة في أحد الأعمال الدرامية اللي راح تصور في الأسابيع المقبلة بس منغثة من زميلة لها قاعدة تشوه صورتها عند مخرج العمل بطريقة استفزازية وغريبة.. عطيها طاف وجابلي شغلج!

اتصالات

مطربة عربية مقيمة بالخليج وعدت ملحن شاب بأنه راح تكون أغنيته موجودة في ألبومها المصغر اللي تبي تطرحه خلال أسابيع بس هالمطربة تفكر انها تلغي الأغنية بسبة اتصالاته المزعجة وخصوصا في الليل.. للحين مراهق!