

ممثلة خليجية مثيرة للجدل هالأيام مستاءة حيل على قولتها من إشاعة انتشرت انها متزوجة بالسر من احد المنتجين والمصيبة قاعدة تنفي هالإشاعة بس ماكو فايدة وتفكر تلجأ للقضاء..الله يعينچ!

رفض

ممثلة فرحانة بعد ما اختارها أحد المخرجين للمشاركة في عمله اليديد بس الفرحة ما تمت لأن أهلها رافضين انها تتعامل مع هالمخرج اللي سمعته مو حلوة مثل ما يقولون..أهلچ أدرى!

تصرفات

مدير انتاج بعد ما ترك العمل مع شركة انتاج هالأيام متضايق لأن مسؤولين هالشركة قاعد يقولون للي يسألهم عنه انه مو أمين في تصرفاته ويسبب مشاكل مع الفنانين.. ماكو دخان بلا نار!