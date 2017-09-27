ممثلة خليجية متضايقة من اتصالات احد المخرجين في التلفزيون وطلباته اللي ما تخلص على قولتها وآخرتها معطيها طاف في مسلسلاته بحجة انه ما في دور يناسبها ولا يناسب مشوارها..

خير ان شاء الله!

علاقة

مقدم برامج شاب في قناة خاصة هالأيام يبحث عن التميز من خلال برنامجه اليومي المباشر بعدما نساه الجمهور بسبب علاقته المتوترة مع فريق عمله اللي مو مقتنعين بالأفكار اللي يسويها..

الله يرحم أيام زمان!

إحساس

مطربة خليجية مثيرة للجدل حست بأن الأضواء هالايام بعيدة عنها وانه أغانيها تمر مرور الكرام عند الناس الشي اللي خلاها تفكر باعتزال الساحة الغنائية وتروح تمثل بالأعمال الدرامية مثل ما تقول..

الله لا يبلينا!