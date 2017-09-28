ممثلة خليجية بعد ما صارت مقدمة برامج في قناة خاصة هالايام تقول انه محطة فضائية عربية نادوها علشان تقدم عندهم برنامج مسابقات ثقافية على قولتها يبث أسبوعيا.. خير إن شاء الله!

حقيقة

ممثلة بعد ما مهدت الطريچ چدام أحد المنتجين اللي صار بفضلها مشهور هالايام تفكر انه تواجه المسؤولين اللي عرفتهم عليه علشان تكشف حقيقته وأساليبه الملتوية لهم بالتعامل..اذا فات الفوت ما ينفع الصوت!

صلح

منتج يبي يصلح بين فنانتين علشان يبلش بتصوير مسلسله اليديد بس فضحوه چدام اللي يسوى واللي ما يسوى مع أنه مخرج العمل طلب منه لا يتدخل لأنهم

مو كفو على قولته ويقدر يبعد أوردراتهم..

اللي ما يطيع يضيع!