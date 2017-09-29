ممثل شاب وايد متضايق من أحد المنتجين اللي رافض يشغله في أعماله الدرامية لأنه ما قدر يوقع له معاملة من إحدى الجهات الحكومية الشي اللي سحب عليه وعلى تلفوناته..الحمد لله والشكر!

دراريع





ممثلة خليجية بعد ما شافت نفسها انها منسية عند المنتجين قررت اعتزال التمثيل والتفرغ لمشروعها التجاري في بيع الدراريع اللي تجيبهم من دولة خليجية بسعر خيالي.. كفو والله وعلى البركة.

فضل

بعض الممثلات اللي صاروا نجوم هالايام في التلفزيون والمسرح نسوا فضل الصحافة عليهم ويشوفونها حاليا ما تفيد بنشر أخبارهم اليديدة بوجود مواقع التواصل الاجتماعي على قولتهم..خير إن شاء الله!