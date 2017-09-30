منتج رافض يعطي أجور بعض الفنانين والفنيين اللي اشتغلوا في عمله الرمضاني اللي انعرض على شاشة عربية والمصيبة انهم
لما يتصلون عليه ما يرد..
روحوا المخفر ويجيكم !
حذف
ممثلة خليجية تحسفت بالعمل مع مخرج اعمال درامية اللي حذف من مشاهدها علشان يبرز دور ممثلة عربية مقيمة بالخليج مغمورة لانه هو مرشحها وواسطتها بالعمل على قولتها.. بس عاد !
مدح
مذيعة قاعدة تمدح برنامجها بحساباتها في مواقع التواصل وطلبت من متابعينها انهم يروجون نجاح برنامجها لعل وعسى المسؤولين في المحطة اللي تشتغل فيها يعطونها برنامج ثاني.. خير ان شاءالله!