«انتهى الأمر ولن يكون هناك جزء ثالث»

النجمة الاميركية سارة جيسيكا باركر معلنة ان مشروع تصوير جزء ثالث من المسلسل التلفزيوني الشهير «سيكس آند ذي سيتي» قد وضع على الرف. وتحدثت الصحافة الفنية عن ان السبب في العدول عن الفكرة يعود الى ان احدى نجماته الممثلة كيم كاترال وضعت شروطا غير مقبولة للشركة المنتجة مع الاشارة الى ان المسلسل هو الذي اطلقها كنجمة سينمائية.