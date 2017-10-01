ممثلة عربية مقيمة بالخليج بعد الانتقادات الكثيرة اللي وجهتها لمقدمة برامج مشهورة في مواقع التواصل هالايام تطلب منها السماح وأنها تنسى اللي فات لأنها عزيزة على قلبها ولا يمكن تستغنى عنها.. وكلامج وينه!

زواج

مذيعة تبي تسوي برنامج اجتماعي تناقش فيه قضية الزواج المتعدد بس لما عرضت فكرتها لقناة فضائية اشرطت عليها هالقناة ان يقدم هالبرنامج اعلامي معروف هي ما تحبه والا ماكو.. شمعنى يعني!

واقع

بعض الممثلات يبررن غيابهن عن الشاشة حاليا بأخبار مغلوطة وبعيدة عن الواقع ومع مرور الوقت تطلع حقيقة هالأخبار انه المخرجين والمنتجين مايبونهم بسبة لسانهم الطويل.. الله لا يبلينا!