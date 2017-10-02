ممثلة عبرت عن استيائها من تصرفات احدى زميلاتها اللي ساعدتها في دخولها للوسط الفني وتفكر انها تفضح أسرارها الشخصية في مواقع التواصل علشان تتوب من هالتصرفات الصبيانية على قولتها.. عطيها طاف!

مشاكل

ممثل خليجي هالايام قاعد يدور على نص مسرحي سياسي يتماشى مع المشاكل اللي موجودة في الوطن العربي بس للحين مو لاقي النص اللي يستفزه علشان يقدمه للجمهور على قولته ويلامس الواقع اللي نعيشه.. الله يستر!

دعم

منتج طلب من الفنانين اللي شاركوا بعمله الرمضاني اللي فات انهم يمدحونه في حواراتهم الصحافية والتلفزيونية علشان تجربته الأولى في إنتاج الأعمال الدرامية ويحتاج دعم مثل ما يقول.. ضحكني هالمنتج طيب وفلوسهم!