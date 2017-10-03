منتج من جنسية عربية هالأيام يهدد ممثلة خليجية برفع دعوى قضائية عليها لتشويه سمعته على قولته عند ربعه من المنتجين والمحطات العربية والصحف.. استريح بس وعطها فلوسها!

تافه

ممثلة رفضت استقبال الهدايا اللي أرسلها أحد زملائها بالوسط الفني بعد المشادة الكلامية اللي صارت بيناتهم في لوكيشن تصوير عملهم اليديد وماتبي تتصالح معاه لانه انسان تافه على قولتها.. يستاهل!

قدرات

مخرج بعد ما وعد ممثل خليجي انه يكون معاه في عمله اليديد هالأيام تراجع عن وعده وعطى الدور لممثل آخر بحجة انه الأول ماعنده إمكانيات وقدرات الثاني لهالشى أسند له المهمة مثل مايقول..عيني بعينك!